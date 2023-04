Dalla Germania - Osimhen, la compagna preme per tornare in Bundesliga: il motivo

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Mentre la pista che porta a Harry Kane del Tottenham si è raffreddata, nella lista dei bavaresi ci sono Kolo Muani e Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dai colleghi tedeschi di Sport1, la compagna dell’attaccante del Napoli, nata a Wolfsburg e di origini camerunensi, sarebbe particolarmente aperta ad un ritorno in Germania anche in modo che la figlia Haly, nata nel 2022, possa crescere vicino alla sua famiglia.