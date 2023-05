Dalla Germania - Osimhen pista fredda per il Bayern: svelato il vero ostacolo

Si raffredda in modo importante la pista Bayern Monaco per il futuro di Victor Osimhen, secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si raffredda in modo importante la pista Bayern Monaco per il futuro di Victor Osimhen, secondo quanto riportato dall'edizione tedesca di Sky Sport. La frenata sarebbe arrivata a causa della richiesta del Napoli per il cartellino del nigeriano, col Bayern che non avrebbe alcuna intenzione di superare il limite di 100 milioni di euro per un solo giocatore e col club di De Laurentiis che invece punta ad incassare non meno di 150 milioni di euro.