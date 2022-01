Dalla Germania - Younes, è rottura con l'Eintracht: il tedesco vuole l'Arabia

Amin Younes, da quasi due anni in prestito dal Napoli all'Eintracht Francoforte, potrebbe presto lasciare il club tedesco. Secondo la redazione di Frankfurter Rundschau, infatti l'Eintracht sembra non avere nessuna voglia di riscattare l'ex Ajax, legato ancora al Napoli fino a giugno 2023. Anzi il club di Francoforte starebbe lavorando sui dettagli finali per la risoluzione del contratto. L'obiettivo di Younes dovrebbe essere quello di andare a giocare in Arabia Saudita. Ricordiamo che in queste settimane si era parlato di un possibile rientro anticipato in Serie A delll'attaccante.