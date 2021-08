Dalla Grecia - Napoli su Tsimikas: chiesto due volte al Liverpool, la risposta degli inglesi

La priorità del Napoli sul mercato resta il terzino sinistro. Di fatto gli obiettivi sono due: uno è Emerson Palmieri, l'altro è Kostas Tsimikas. Il Napoli ha chiesto due volte al Liverpool il terzino greco in prestito, ma gli inglesi non hanno intenzione di lasciarlo andare. A riferirlo su Twitter è Giannis Chorianopoulos, giornalista greco.

True: Napoli asked about Tsimikas twice (on loan). True vol2: Liverpool have no intention to let Tsimi go@LFC @sscnapoli #LFC #LiverpoolFC #Napoli #SSCNapoli