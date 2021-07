Dalla Grecia: "Rifiutata prima offerta per Camara, il Napoli ne farà un'altra"

Giannis Chorianopoulos, giornalista greco, aggiorna la trattativa legata a Mady Camara, forte centrocampista dell'Olympiacos. La prima proposta ufficiale è stata rifiutata, ma De Laurentiis non si arrende ed è pronto a farne un'altra pur di convincere il club greco a cederlo.

Napoli have had an offer rejected by Olympiacos for Mady Camara. A second offer is expected @olympiacosfc @sscnapoli #Olympiacos #Napoli #SSCNapoli