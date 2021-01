Dalla Grecia - Sokratis torna in patria: accordo biennale con l'Olympiacos

Sokratis Papastathopoulos, accostato in estate al Napoli, ha scelto l’Olympiacos Pireo, a riportare la notizia è il sito greco Novasport.gr. Il difensore greco, liberatosi dall’Arsenal e corteggiato a lungo dal Genoa, tra lunedì e martedì è atteso ad Atene per firmare un biennale da 2,5 milioni a stagione. L'ex compagno di Sokratis in nazionale, Torosidis, ha convinto il centrale difensivo a tornare in patria.