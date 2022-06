Dalla Nigeria - Respinto assalto dell’Arsenal per Osimhen: ‘no’ del Napoli ad oltre 50mln

Respinto dunque l’assalto: il club azzurro non è disposto a trattare per meno di 85 milioni di sterline.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è nel mirino, non di certo da oggi, di tante squadre, soprattutto in Premier. Secondo quanto riportato dal portale nigeriano Today, il Napoli avrebbe rifiutato un'offerta da 51 milioni di sterline da parte dell'Arsenal per il nigeriano. Respinto dunque l’assalto: il club azzurro non è disposto a trattare per meno di 85 milioni di sterline.