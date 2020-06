Dalla Polonia, il Legia smentisce proposte per Karbownik: "Non ne sappiamo nulla"

Uno dei possibili nomi per rinforzare l'out di sinistra per il Napoli è Michał Karbownik, designato come erede di Faouzi Ghoulam. Il portale polacco Super Express fa sapere che i 7 mln sul laterale del Legia Varsavia non sono abbastanza per un trasferimento del calciatore.

LA POSIZIONE DEL LEGIA - Come riferisce il portale polacco, lo stesso Legia avrebbe smentito qualsiasi offerta del Napoli: "Non sappiamo nulla di queste offerte. Non parliamo di niente di serio. Il Napoli conosce le nostre aspettative”

NO AD ASTE - Sul calciatore non ci sarebbe solo il Napoli, ma anche il Salisburgo. Secondo Super Express, il presidente De Laurentiis non vuole partecipare ad aste e questo renderebbe difficile l'affare