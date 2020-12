Dalla Polonia - Milik, per ora il posto in nazionale resta saldo

Il futuro di Arkadiusz Milik tiene banco anche nella sua Polonia, dove anche lì è visto come un caso. Il centravanti del Napoli è fuori dal progetto azzurro e in scadenza in estate ma Aurelio De Laurentiis non abbassa le pretese. L'ultima fatta alle offerenti sarebbe addirittura più alta rispetto alle precedenti, superiore ai 15 milioni di euro. In Polonia si interrogano sul caso ma spiegano, come fa il giornale Wyborcza, che nonostante l'esclusione la reputazione del giocatore e il suo status in ottica Nazionale non è cambiato. Rzeczpospolita, parla del futuro del giocatore e spiega che, riportando anche i rumors spagnoli, al momento resta una forbice che pare incolmabile con l'Atletico Madrid.