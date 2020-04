Dalla Polonia: "Milik si trasferirebbe volentieri da Sarri. Sul rinnovo di Zielinski..."

Stefan Bielanski, giornalista corrispondete in Polonia de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik? Si dice che abbia già concordato con la Juventus le condizioni del contratto. Lui con Sarri andrebbe con piacere. Il Napoli potrebbe accettare un pagamento cash senza inserire contropartite. Zielinski? E' un giocatore utilissimo per il modulo del Napoli. Ci sono ancora negoziati, ma si va verso l'aumento dello stipendio per farlo restare a Napoli".