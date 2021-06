Dalla possibilità Napoli alla successione di Ancelotti? Conceiçao in lizza per l'Everton

E' stato per una notte il nome numero uno per la panchina del Napoli, salvo poi fare retromarcia: Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, potrebbe comunque lasciare il Portogallo per sostituire, in un gioco di incroci tra panchine, Carlo Ancelotti passato al Real Madrid. Secondo quanto riporta dalla Spagna il quotidiano AS, tra i papabili candidati alla panchina dell'Everton ci sarebbe anche l'ex ala di Lazio, Parma ed Inter, insieme a Rafa Benitez e Nuno Espirito Santo, ex manager del Wolverhampton, candidato forte per la panchina dei Toffees.