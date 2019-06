Dalla Romania - La Roma mette le mani su Nedelcearu, può essere il sostituto di Manolas

Secondo quanto riferito da gsp.ro, Roma e Ufa hanno trovato l'accordo per il trasferimento in giallorosso di Ionuț Nedelcearu, difensore classe 1996 che ha disputato l'Europeo Under 21 con la Romania. Ora i giallorossi devono trovare l'intesa con il calciatore, che potrebbe essere il sostituto di Kostas Manolas, destinato al Napoli. Lo riporta vocegiallorossa.it