Dalla Russia - Hamsik, obiettivo di mercato della Lokomotiv

Marek Hamsik, centrocampista del Dalian, potrebbe tornare a giocare in Europa. L'ex capitano del Napoli, da due anni in Cina , è secondo l'emittente russa 'Match Tv' obiettivo di mercato della Lokomotiv Mosca. Il club moscovita vorrebbe ingaggiare Hamsik come free agent ed è da capire, adesso, se il giocatore sarà d'accordo e proverà a trovare un accordo col club cinese per liberarsi con nove mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.