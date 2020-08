Dalla Serbia: il Man United si aggiudica il baby Stevanovic, fu accostato al Napoli

Filip Stevanovic deve ancora compiere diciotto anni, ma da diverso tempo ormai è un obiettivo concreto dei maggiori club inglesi. Una stagione da titolare con il Partizan Belgrado ha ulteriormente elevato le aspettative sul suo conto. Dopo averlo affrontato in Europa League, il Manchester United ha deciso di affondare il colpo.

Secondo quanto riportato dal portale serbo Republika, sarebbe già stata raggiunta un'intesa per la cessione della promettente ala sinistra sulla base di dodici milioni di euro. Stevanovic rimarrebbe in ogni caso in prestito al suo attuale club per la prossima stagione. Lo scorso inverno si è parlato di un interessamento anche da parte del Napoli.