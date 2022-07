Dalla Spagna a sorpresa: "La trattativa per Deulofeu non decolla, può restare a Udine"

La trattativa col Napoli, dopo settimane di contatti, non è ancora decollata

Il futuro di Gerard Deulofeu resta avvolto dai punti interrogativi, secondo Marca. La trattativa col Napoli, dopo settimane di contatti, non è ancora decollata, mentre Fiorentina, Atalanta e Roma si sono fermate ai sondaggi. In Spagna il giocatore piace a Siviglia e Villarreal, ma anche in questo caso non ci sono state ancora accelerate decisive. L'Udinese da parte sua resta ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro, cifra ritenuta alta da quasi tutte le pretendenti: per questo motivo, si legge, l'ipotesi di una permanenza a Udine non è da scartare.