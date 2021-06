Dalla Spagna - Accostato al Napoli, su Firpo non c’è solo il Milan: ci pensa una squadra inglese

Il West Ham sarebbe interessato all'acquisto a titolo definitivo di Junior Firpo. Il terzino, però, preferirebbe il Milan, sebbene il Barcellona sia riluttante all'idea di cedere ilo spagnolo in prestito con diritto di riscatto. Dai rossoneri, che vorrebbero Firpo come vice di Theo Hernandez, non arriveranno proposte diverse: uno scenario che per il momento non incontra i favori dei blaugrana, che hanno bisogno di cedere qualche esubero anche per questioni di bilancio. A riportarlo è il Mundo Deportivo.