Dalla Spagna - Altro spauracchio per Osimhen? Il Real cerca un '9' e ad Ancelotti piace

E se il Napoli non dovesse preoccuparsi soltanto del Paris Saint-Germain per Victor Osimhen? Stando a quanto riferito dal portale spagnolo Relevo, anche il Real Madrid potrebbe farci un pensierino. Carlo Ancelotti - si legge - ha chiesto un centravanti per sostituire Karim Benzema, partito con destinazione Arabia Saudita, e tra i suoi preferiti ci sarebbe proprio il nigeriano.