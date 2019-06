Dalla Spagna: "Ancelotti e Adidas, i due alleati del Napoli per arrivare a James Rodriguez"

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro James Rodriguez. Il club di De Laurentiis non vuole sborsare 40 milioni e spera di raggiungere un accordo per un prestito con diritto di riscatto. Stando a quanto scrive il portale As, i napoletani hanno due alleati nel negoziato: il grande rapporto tra Ancelotti e il giocatore e Adidas. La multinazionale tedesca ha già firmato diversi accordi con Napoli (dal 2020 potrebbe sostituire Kappa con le loro magliette) e James ha stretto rapporti commerciali con il marchio per anni.