Dalla Spagna - Ancelotti torna al Real! Ha già rifiutato l'Inter ma a Perez non dirà no

Dopo un anno e mezzo passato all'Everton, per Carlo Ancelotti potrebbero spalancarsi le porte di un clamoroso ritorno al Real Madrid. Per As, però, il preferito di Florentino Perez è Mauricio Pochettino e Ancelotti attende con calma lo sviluppo della vicenda: all'Everton è felice e nelle ultime settimane avrebbe rifiutato una proposta dell'Inter, che lo ha cercato subito dopo aver rotto definitivamente con Antonio Conte. Al Real Madrid non potrebbe dire di no.