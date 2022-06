Dalla Spagna - Anche il Barcellona su Soler, ma il club non ha i soldi per comprarlo

Carlos Soler, stellina del Valencia che a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Soler, stellina del Valencia che a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa, è uno degli uomini mercato più ricercati in questa sessione estiva. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il calciatore, accostato anche al Napoli, sarebbe finito nel mirino del Barcellona ma che "non ci sono soldi in questo momento nelle casse del club blaugrana per finanziare l'ingaggio del nazionale spagnolo".