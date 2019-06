Dalla Spagna: "Anche il Napoli su Llorente che lascia il Tottenham: può tornare in Italia"

Fernando Llorente vuole ripartire dopo l'esperienza al Tottenham. Contratto in scadenza per l'attaccante spagnolo che, a quanto pare, è pronto per andar via. Il quotidiano AS fa sapere che nel destino dell'ex centravanti della Juventus potrebbe esserci ancora l'Italia. Quattro i club indicati: Roma, Milan, Inter (dove ritroverebbe Conte) ma anche lo stesso Napoli. Un'occasione, eventualmente, da sfruttare.