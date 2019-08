Dalla Spagna - Anche la Juve può farsi viva per James: CR7 lo vuole se parte Dybala

Potrebbe farsi viva anche la Juventus su James Rodriguez. Voci dalla Spagna, infatti, raccontano che Cristiano Ronaldo avrebbe indicato proprio il suo ex compagno di squadra alla dirigenza bianconera per sostituire eventualmente Paulo Dybala, il cui nome in uscita dalla Vecchia Signora è caldo (sebbene la trattativa col Tottenham sia saltata). Il quotidiano AS scrive che la Juve ci starebbe pensando e potrebbe sfruttare le difficoltà di Napoli e Atletico Madrid ad affondare il colpo, ma ad oggi si tratta solo di una ipotesi.