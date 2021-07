Dalla Spagna - Atletico su Di Lorenzo se parte Trippier: pressing sul Napoli

L'Atletico Madrid appare irremovibile: Kieran Trippier non è in vendita. Se dal Manchester United dovesse arrivare però un'offerta irrinunciabile, secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo As i colchoneros sarebbero intenzionati a sostituire il laterale della Nazionale inglese con uno tra Nelson Semedo del Wolverhampton e Giovanni Di Lorenzo del Napoli.