Dalla Spagna: attenzione Milan, il Real è su Leao in vista della scadenza 2024

C'è anche Rafael Leao sulla lista degli obiettivi di mercato del Real Madrid in vista delle prossime sessioni di mercato. La clausola che il Milan intende fissare in caso di rinnovo (200 milioni) ha però costi proibitivi per le Merengues, che potrebbero dunque tentare l'assalto al portoghese soltanto qualora dovesse decidere di rifiutare la proposta dei rossoneri, liberandosi a zero nell'estate del 2024. Lo riferisce il quotidiano Sport, che specifica peraltro come l'ex Sporting rappresenti il 'piano C' dei Blancos, dietro ad Haaland ed Endrick.