Dalla Spagna - Barcellona pronto a offrire Pjanic o J. Firpo per Fabiàn: posizione netta di ADL

Secondo Catalunya Ràdio, il Barcellona sarebbe in pressing su Fabiàn. Dalla spagna infatti parlano di un club blaugrana pronto ad avviare una trattativa con il Napoli, pensando di inserire nell'affare uno tra Pjanic o Junior Firpo. Tuttavia, chiarisce la radio catalana, il Barcellona è consapevole che De Laurentiis non è disposto ad accettare contropartite per il suo gioiello.