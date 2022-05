Dalla Spagna - Barcellona su Koulibaly: idea Pjanic come contropartita

Dalla Spagna fanno sapere che Koulibaly non sembra avere intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2023 con il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Dalla Spagna fanno sapere che Koulibaly non sembra avere intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2023 con il Napoli, che nelle ultime estati ha ricevuto (e rifiutato) proposte importanti da Manchester City e Psg. Adesso le pretese dovrebbero per forza di cose essere ridimensionate (in Spagna scrivono circa 33 milioni) e questo metterebbe di fatto il Barcellona di fronte a un vero affare, nel quale potrebbe essere inserito anche il cartellino di Miralem Pjanic, accostato proprio nelle ultime ore alla società di De Laurentiis. Lo riferisce sempre il quotidiano Sport.