Dalla Spagna - Bayern Monaco su Osimhen: in estate pronti 100 milioni

Le prestazioni di Victor Osimhen in maglia Napoli sono destinate ad attirare l'attenzione dei top club. Tra questi, come riporta il quotidiano spagnolo 'AS', ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che sta iniziando a guardarsi attorno per il post Lewandowski.

Secondo gli iberici, il club bavarese starebbe studiando un'offerta da capogiro da presentare al Napoli in estate, una cifra superiore ai 100 milioni di euro per l'attaccante nigeriano.