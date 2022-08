Dalla Spagna - C'era anche il Napoli su Pjanic, ma vuole restare al Barcellona

Come riporta Sport, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il suo futuro

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Miralem Pjanic è stato una delle note più liete della tournée americana del Barcellona. Il bosniaco, esaltato dal sistema di gioco di Xavi, ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma e di meritarsi una seconda occasione. Come riporta Sport, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il suo futuro; il centrocampista, nonostante l'interesse di Juventus, Napoli e Lazio e un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita, vorrebbe restare in Catalogna ma dovrà abbassarsi lo stipendio.