Dalla Spagna, Calemme (AS): "Trattativa ufficiale per Rodrigo al Napoli! Occhio a due club..."

Il Napoli fa sul serio per Rodrigo del Valencia. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ in onda su Radio CRC, è intervenuto Mirko Calemme, AS: "L'interesse del Napoli per Rodrigo c'è ma la novità sta nel Valencia che ha deciso di privarsi del giocatore mentre l'anno scorso era considerato incedibile. E' una trattativa ufficiale quella del Napoli ma attenzione al Real e al Barcellona che lo hanno nelle rispettive liste. Rodrigo ha caratteristiche diverse ma simile a Lozano. Non rende il Napoli al livello della Juventus ma lo migliora e che darebbe alternative importanti in attacco. Se Ancelotti lo segue da un anno vuol dire che potrebbe fare molto bene con lui".