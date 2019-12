Dalla Spagna, Calemme: "Offerta esotica per Callejon, ma lui vuole restare a Napoli"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia del quotidiano AS, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Callejon ha avuto offerte esotiche, ma la scelta di un ritorno a casa, in Spagna, sarebbe la prediletta. Ma è un discorso prematuro perché l'ultimo contatto reale è stato con il Napoli per il rinnovo. La volontà di José è quella di proseguire col Napoli e anche la famiglia è dello stesso avviso".