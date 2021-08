Dalla Spagna - CR7 continua a pensare all'addio alla Juventus: due le opzioni

Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juventus dopo le vacanze, ma il suo futuro resta più che incerto secondo il quotidiano spagnolo AS. Nonostante le parole di Pavel Nedved il portoghese, si legge nell'apertura del sito del quotidiano spagnolo, considera finita la sua avventura in bianconero e continua a cercare una via d'uscita.

Due le opzioni: una porta al PSG, nel caso in cui il Real Madrid dovesse riuscire a vestire di Blancos Kylian Mbappe. A quel punto proprio i parigini andrebbero convinti su CR7. Nel caso in cui Mbappe restasse in Francia, invece, Ronaldo tornerebbe a bussare alla porta del Real Madrid: nei mesi scorsi il presidente Perez aveva chiuso a questa possibilità, ma il rientro a Valdebebas di Carlo Ancelotti potrebbe aiutare il portoghese nel suo intento, vista l'ottima relazione esistente fra i due.