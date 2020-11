Dalla Spagna - Cr7 e Real, riavvicinamento: messaggi con Perez e dirigenza, ritorno non impossibile

Cristiano Ronaldo si riavvicina, almeno mediaticamente, al Real Madrid. Lo scrive Marca, che evidenzia come il cambiamento nei rapporti tra il fuoriclasse della Juventus e il suo ex club sia iniziato a partire dall’ultimo Clasico giocato al Bernabeu, quello di marzo. Presente a quella sfida, CR7 avrebbe chiamato anche Florentino Perez, con il quale qualcosa si era rotto nel momento dell’addio, e da allora avrebbe avuto contatti via messaggio con diversi dirigenti madridisti. Questo cambio di rotta, secondo il quotidiano madrileno, farebbe il cambio con le voci su un suo possibile addio alla Juventus a fine stagione. Gli ostacoli, però, rimangono, anzitutto quello fiscale: nessun altro Paese può garantire a Ronaldo un sistema impositivo favorevole come il nostro. E lo stesso Real, tra stipendio e dubbi sui cavalli di ritorno, non sarebbe convinto della possibilità di far vestire nuovamente al lusitano la camiseta blanca.