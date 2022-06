Dalla Spagna - De Ligt, rinnovo con la Juve in stand-by: il Barça studia un piano per il 2023

Il Mundo Deportivo tratteggia la possibile strategia del Barcellona per arrivare a Matthijs De Ligt.

Il Mundo Deportivo tratteggia la possibile strategia del Barcellona per arrivare a Matthijs De Ligt, difensore il cui rinnovo con la Juventus è attualmente ancora in standby con il contratto che scade tra due anni. Al momento la squadra blaugrana deve fare i conti con una situazione economico-finanziaria tremendamente complicata. Le cose, però, potrebbero migliorare nella prossima estate, nella quale, qualora il suo contratto rimanesse tale e quale a oggi, sarebbe a un solo anno dalla scadenza e potrebbe così essere acquistato per una cifra decisamente inferiore.