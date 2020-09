Dalla Spagna - Deulofeu vuole tornare in Italia: il Napoli ha già incassato il gradimento

Gerard Deulofeu vuole l'Italia. Lo scrive l'edizione online della testata Sport, che fa il punto sulle trattative attorno all'esterno spagnolo. Il Watford non può tenere l'ex Milan dopo la retrocessione in seconda divisione, e l'agente sta lavorando su diverse opzioni, le principali in Serie A. Da un lato c'è la Fiorentina, interessata a prenderlo nel caso in cui partisse Chiesa, dall'altro il Napoli, che ha già contattato l'entourage e ha raccolto il parere positivo del giocatore. Si lavora su una formula del prestito con riscatto da decidere al termine della prossima stagione.