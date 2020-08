Dalla Spagna: "Dopo Messi anche Setién invia raccomandata al Barça"

Dopo la clamorosa notizia targata Messi con la sua intenzione di lasciare i blaugrana, arriva anche la raccomandata legale che Quique Setién e i suoi legali avrebbero trasmesso al club spagnolo. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l'ex tecnico blaugrana ha inviato un burofax al Barcellona, poiché sia ​​lui che il suo staff tecnico non sono stati ancora informati del licenziamento. Setién e il suo “staff” avevano un contratto fino al 2021 con un’opzione per un altro anno e fino a quando non risolveranno l’accordo col Barça non saranno in grado di cercare un’altra squadra.