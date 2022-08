Dalla Spagna: Fabian, il PSG offre meno di 25mln e con bonus, la richiesta è più alta

E' arrivata la prima offerta ufficiale del PSG per Fabian Ruiz, in scadenza 2023 e che ha già l'accordo col club francese.

E' arrivata la prima offerta ufficiale del PSG per Fabian Ruiz, in scadenza 2023 e che ha già l'accordo col club francese. Secondo Matteo Morretto di Relevo, il PSG ha offerto meno di 25mln di euro, bonus inclusi ma il club di De Laurentiis ne chiede 30 per definire l'operazione.