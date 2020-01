Dalla Spagna - Fabian, non solo Real e Barça: ci pensa il Liverpool, ma il prezzo è altissimo

Possibile novità di mercato in uscita per il Napoli in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da El Desmarque il Liverpool ha infatti messo nel mirino Fabian Ruiz per rinforzare il centrocampo. La prima scelta resta comunque Isco del Real Madrid ma con il club spagnolo che ha respinto l'offerta da 56 milioni di euro presentata dai Reds non è da escludere che Klopp punti sul piano B, anche se il Napoli potrebbe valutarlo addirittura di più dei 70 milioni richiesti dal Real.