Dalla Spagna - Fabian, senza rinnovo via in estate: il Newcastle prepara una ricca offerta

Resta in bilico il futuro nel Napoli di Fabian Ruiz. Il giocatore, che ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, a fine stagione potrebbe lasciare gli azzurri in assenza di prolungamento, con il Newcastle che avrebbe già parlato col suo entourage provando a convincerlo a lasciare subito la Serie A, non incontrando però il favore del centrocampista. L'ex Betis vuole terminare la stagione alla corte di Spalletti, ma in estate tutto tornerà in gioco con il club inglese, e i suoi proprietari arabi del fondo PIF, pronti a presentare una ricca offerta per portarlo in Premier. A riportarlo è AS.