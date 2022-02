Dalla Spagna - Fabian vuole tornare in Liga! E il Barça già 3 volte ha provato ad acquistarlo

Sarà molto probabilmente la prossima l'estate del ritorno in Spagna del centrocampista Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo non è intenzionato a rinnovare il contratto col Napoli in scadenza a giugno 2023 proprio perché la sua intenzione è quella di tornare in Liga, in una big, con Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona interessate al suo eventuale ingaggio.

Intanto il 'Mundo Deportivo', quotidiano catalano, a due giorni dalla sfida Barcellona-Napoli ripercorre l'interesse degli azulgrana per l'ex Betis e spiega che già tre volte hanno provato ad acquistarlo. La prima nel 2018, un anno dopo il suo trasferimento al Napoli: fu una richiesta di Valverde ma in quell'estate De Laurentiis chiedeva 80 milioni di euro. Nuovo muro un anno dopo, con Quique Setien (suo allenatore ai tempi del Betis) in panchina: anche in quel caso le richieste economiche furono insormontabili.

L'ultima volta che il Barça ha provato a prendere Fabian Ruiz è stata la scorsa estate: richieste un po' più basse ma comunque molto importanti - tra i 50 e i 60 milioni di euro - che non sono state assecondate anche perché in quel momento il centrocampista del Napoli non era una priorità di Ronald Koeman.