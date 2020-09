Dalla Spagna gelano la Juve: Koeman vuole tenere Suarez

In Spagna non tutti sono certi del trasferimento di Luis Suarez, attaccante uruguaiano classe 1987 del Barcellona, alla Juventus. Il collega Cristobal Soria de "El Chiringuito TV", parla, infatti, di una permanenza del bomber in Catalogna: "La mia informazione è che Koeman vuole avere Luis Suarez”. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, con la Juve che spera, invece, di avere il bomber il prima possibile. La scelta dell'attaccante da parte della Juve potrebbe avere conseguenze anche sul Napoli, da tempo alle prese con la trattativa per cedere Milik alla Roma con Dzeko in bianconero.