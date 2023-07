Dalla Spagna: Guler ha scelto il Real Madrid! Potrebbe restare un altro anno in Turchia

Arda Guler, il talento turco di 18 anni seguito da mezza Europa (piace anche al Milan ed era stato accostato al Napoli) ha deciso la sua prossima squadra.

Sembrava a un passo dal Barcellona, potrebbe finire al Real Madrid. Arda Guler, il talento turco di 18 anni seguito da mezza Europa (piace anche al Milan ed era stato accostato al Napoli) ha deciso quale sarà la sua prossima squadra: secondo le informazioni riportate da As, la preferenza del giocatore del Fenerbahce è per il Real Madrid, entrato in scena prepotentemente negli ultimi giorni per per mettere a segno l'ennesimo colpo in prospettiva. L'acquisto di Guler, si legge, potrebbe essere addirittura annunciato nei prossimi giorni e non è escluso che resti ancora per una stagione a Istanbul, anche se il ragazzo sarebbe entusiasta di cominciare subito la nuova avventura.