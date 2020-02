Dalla Spagna - Haaland brucia le tappe, il Real si prepara per portarlo a Madrid in estate

Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV il Real Madrid si è già attivato per Erling Haaland. Il centravanti norvegese sta bruciando le tappe segnando già 9 reti in 6 partite di Bundesliga. La clausola rescissoria del centravanti è di 75 milioni dal 2021, cifra che con le cifre attuali di mercato sarebbe conveniente. Ma per bruciare le tappe i blancos tenteranno l'assalto già quest'estate, quando sarà il Borussia Dortmund a poter fissare il prezzo.