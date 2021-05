Dalla Spagna - Hysaj via a zero in estate: l'albanese nel mirino dell'Atletico

Secondo quanto riporta OK Diario, ci sarebbero sirene spagnole per il terzino albanese in scadenza col Napoli, Elseid Hysaj. A osservare il terzino della formazione di Gennaro Gattuso con attenzione è l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Il Cholo e il club spagnolo seguono l'albanese perché il contratto con il Napoli sembra destinato a non esser rinnovato e per questo è un'opportunità a zero.