Dalla Spagna, AS - Llorente, futuro sempre in Italia? Piace a due big

Fernando Llorente, centravanti spagnolo classe 1985 attualmente in forza al Napoli, potrebbe continuare a giocare in Italia. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Diario As", il giocatore interesserebbe a Juventus e Milan. Per Llorente, il trasferimento a Torino a gennaio sarebbe un ritorno, con il giocatore che andrebbe a fare la riserva di Morata, e completare il reparto offensivo dei campioni d'Italia. Anche al Milan Llorente non sarebbe titolare, ma andrebbe a colmare il vuoto presente nella rosa di Pioli come vice Ibrahimovic.