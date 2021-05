Dalla Spagna, As: Real Madrid, Allegri è il prescelto per il dopo Zidane!

Il Real Madrid sta intensificando la trattativa con Massimiliano Allegri, a riportarlo è il quotidiano spagnolo AS. Allegri è stato scelto dal Real Madrid per sostituire Zidane , manca solo la conferma ufficiale, perché nelle ultime ore l'ex tecnico della Juve è stato molto pressato proprio dal club bianconero e dall'Inter dopo l'addio di Conte. Dopo l'annuncio di Zidane di voler lasciare il Real, il club spagnolo non sapeva se Allegri avesse ceduto alle altre offerte, ma l'allenatore in realtà stava proprio temporeggaindo per realizzare il suo sogno di allenare al Bernabéu . L'altra opzione per la panchina dei Blancos è quella di Antonio Conte, ma questa è una soluzione più remota.