Dalla Spagna, Marca - Ancelotti chiama Ospina: lo vuole come vice al Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità di mercato riguardante il Real Madrid e che coinvolge la nostra Serie A. Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid sta valutando l'ingaggio di David Ospina come dodicesimo. L'ucraino Andriy Lunin infatti vuole misurarsi altrove per giocare con continuità, considerando la titolarità inamovibile di Courtois. Per questo i campioni di Spagna considerano un portiere d'esperienza affidabile quando chiamato in causa ma al tempo stesso che non abbia la pretesa di essere il numero uno. Carlo Ancelotti conosce bene il colombiano e secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo, l'estremo difensore non avrebbe problemi a trasferirsi pur consapevole del ruolo di riserva. 33 anni, Ospina è in scadenza di contratto col Napoli.