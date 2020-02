Dalla Spagna - Icardi fa sempre discutere: l'argentino in rotta col tecnico del Psg

Nuova squadra, ma stesso caos: Mauro Icardi che sia Inter o Psg fa sempre discutere. L'argentino come riportato dal quotidiano spagnolo AS, sarebbe in rotta col tecnico dei parigini Thomas Tuchel reo di non averlo schierato neanche per un minuto nella sfida Champions poi persa contro il Borussia Dortmund. L'argentino avrebbe manifestato tutto il suo disappunto nei confrtonti del tecnico tedesco a fine partita.