Dalla Spagna - Icardi, l'Inter pone l'ultimatum a Napoli, Juve e Roma: fissata la cifra della cessione

Del futuro di Mauro Icardi ormai si parla in tutta Europa, con diverse notizie che continuano a trapelare riguardo il destino del centravanti nerazzurro. Il portale spagnolo Marca ha riportato di un ultimamatum da parte dell'Inter nei confronti delle pretendenti per il bomber argentino, ovvero Napoli, Juve e Roma. Il club nerazzurro - si legge - avrebbe posto la cifra necessaria e definitiva per far partire il giocatore, 70 mln.