Dalla Spagna - Il Barça ha pensato anche a Mertens per sostituire Dembélé

Il Barcellona è ormai in emergenza da diverse settimane sotto il punto di vista degli infortuni. In particolare è l'attacco il reparto maggiormente colpito ed al quale il club sta cercando di ridare vigore. Un retroscena svelato dal portale Club de la Mitjanit porta i catalani a Napoli: il Barcellona - si legge - avrebbe seguito anche Dries Mertens tra i giocatori indicati per rinforzare la fare offensiva a disposizione di mister Setièn, indebolita anche e soprattutto dopo l'infortunio di Dembèlè. I catalani, poi, non convinti dal belga hanno deciso di virare su altri obiettivi.