Dalla Spagna - Il Barcellona pianifica il colpo Kvaratskhelia per l'estate 2024: i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia è un obiettivo del Barcellona per l'estate del 2024. A scriverlo è El Nacional.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è un obiettivo del Barcellona per l'estate del 2024. A scriverlo è El Nacional, secondo cui il club blaugrana sta pianificando il colpaccio già da adesso, sognando di prenderlo tra un anno, quando Joao Felix sarà andato via per fine prestito (difficilmente sarà riscattato).

Il problema è chiaramente economico, visti i guai finanziari della società catalana, che però pian piano si stanno risolvendo. Il Napoli chiede più di 100 milioni di euro per la stella georgiana, c'è da vedere se tra un anno il Barça potrà sborsare tanto. Liverpool, Newcastle, Paris Saint-Germain e Real Madrid sono gli altri club interessati.